Трамп говорит, что вчерашний разговор с Путиным был не первым за последние недели

Глава Белого дома заявил, что первый телефонный разговор с Путиным состоялся три-четыре недели назад

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп в интервью Washington Examiner заявил, что уже вел беседы с российским диктатором Владимиром Путиным, о которых не было публично известно.

Касаясь темы разговора, который состоялся у Трампа с Путиным вчера, 18 марта, глава Белого дома признал, что он был не первым за последние недели.

"Я думаю, что этот разговор – это начало чего-то хорошего. Хотя на самом деле начало произошло три-четыре недели назад. Это продолжение положительной тенденции", – рассказал он.

Что касается вчерашнего телефонного звонка российскому диктатору, Трамп заявил, что Путин "был очень уверенным, очень сильным, каким он и является" и якобы продемонстрировал готовность завершить войну против Украины.

Впервые за время пребывания Трампа на посту 47-го президента США телефонный разговор с Путиным состоялся 12 февраля.