Трамп говорит, что вчерашний разговор с Путиным был не первым за последние недели
Президент США Дональд Трамп в интервью Washington Examiner заявил, что уже вел беседы с российским диктатором Владимиром Путиным, о которых не было публично известно.
Касаясь темы разговора, который состоялся у Трампа с Путиным вчера, 18 марта, глава Белого дома признал, что он был не первым за последние недели.
"Я думаю, что этот разговор – это начало чего-то хорошего. Хотя на самом деле начало произошло три-четыре недели назад. Это продолжение положительной тенденции", – рассказал он.
Что касается вчерашнего телефонного звонка российскому диктатору, Трамп заявил, что Путин "был очень уверенным, очень сильным, каким он и является" и якобы продемонстрировал готовность завершить войну против Украины.
Впервые за время пребывания Трампа на посту 47-го президента США телефонный разговор с Путиным состоялся 12 февраля.
- 18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
- Российский диктатор согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.