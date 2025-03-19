Трамп каже, що вчорашня розмова з Путіним була не першою за останні тижні

Очільник Білого дому заявив, що перша телефонна розмова з Путіним відбулася три-чотири тижні тому

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Washington Examiner заявив, що вже мав телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, про які не було публічно відомо.

Торкаючись теми розмови, яка відбулася у Трампа з Путіним вчора, 18 березня, очільник Білого дому визнав, що вона була не першою за останні тижні.

"Я думаю, що ця розмова – це початок чогось хорошого. Хоча насправді початок відбувся три-чотири тижні тому. Це продовження позитивної тенденції", – розповів він.

Щодо вчорашнього телефонного дзвінка російському диктатору Трамп заявив, що Путін "був дуже впевненим, дуже сильним, яким він і є" та нібито продемонстрував готовність завершити війну проти України.

Вперше за час перебування Трампа на посаді 47-го президента США телефонна розмова з Путіним відбулася 12 лютого.

18 березня 2025 року Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.

Російський диктатор погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Окрім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.