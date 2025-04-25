Трамп говорит, что "возможно" встретится с Зеленским на похоронах папы римского

Ранее украинский президент говорил, что готов встретиться с главой Белого дома в Ватикане

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на похоронах папы римского Франциска 26 апреля. Об этом пишут The Washington Post и CNN.

Журналисты не приводят прямую цитату Трампа, но пишут: "Пока президент Дональд Трамп отправляется в Ватикан для участия в похоронах папы Франциска, он заявил, что "возможно" встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским там".

Как объясняет CNN, Трамп и Зеленский будут сидеть отдельно на похоронной церемонии, поскольку Ватикан будет следовать протоколу, предусматривающему размещение делегаций по французскому алфавитному порядку, а не по английскому.

Если бы их размещали по английскому алфавитному порядку, делегация Украины сидела бы очень близко к делегации Соединенных Штатов, поскольку обе страны начинаются на букву U. Однако на французском США известны как États-Unis, поэтому американская делегация может оказаться рядом с официальными лицами из Эстонии и Эсватини (Южная Африка).

21 апреля 2025 года Трамп заявил, что вместе с первой леди Меланией посетит похороны папы римского.

22 апреля сообщалось, что президент Зеленский готов встретиться с Трампом в Ватикане.