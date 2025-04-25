ANSA: Во время похорон папы римского развернут эсминец и антидроновые системы
Министерство обороны Италии будет содействовать обеспечению безопасности похорон папы римского Франциска посредством систем противодействия беспилотникам и эсминцам. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на неназванных официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.
По словам собеседников, кроме систем, способных создавать препятствия и противодействовать беспилотникам, Вооруженные силы страны также предоставят эсминец у побережья Фьюмичино.
Кроме того, Италия предоставит истребители для обеспечения воздушной безопасности в небе всего региона.
Военное командование также выделит помещение вне Рима для размещения детей, которые примут участие в Юбилее подростков, запланированном на 25-27 апреля.
Похороны папы римского пройдут в субботу, 26 апреля.
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