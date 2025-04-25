ANSA: Во время похорон папы римского развернут эсминец и антидроновые системы

Прощание с папой римским (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Министерство обороны Италии будет содействовать обеспечению безопасности похорон папы римского Франциска посредством систем противодействия беспилотникам и эсминцам. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на неназванных официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.

По словам собеседников, кроме систем, способных создавать препятствия и противодействовать беспилотникам, Вооруженные силы страны также предоставят эсминец у побережья Фьюмичино.

Кроме того, Италия предоставит истребители для обеспечения воздушной безопасности в небе всего региона.

Военное командование также выделит помещение вне Рима для размещения детей, которые примут участие в Юбилее подростков, запланированном на 25-27 апреля.

Похороны папы римского пройдут в субботу, 26 апреля.