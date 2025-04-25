ANSA: Під час похорону папи римського розгорнуть есмінець та антидронові системи

Прощання з папою римським (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Міністерство оборони Італії сприятиме забезпеченню безпеки похорону папи римського Франциска за допомогою систем протидії безпілотникам та есмінця. Про це повідомило агентство ANSA із посиланням на неназваних офіційних осіб, обізнаних із цим питанням.

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За словами співрозмовників, окрім систем, здатних створювати перешкоди та протидіяти безпілотникам, Збройні сили країни також нададуть есмінець біля узбережжя Ф’юмічіно.

Крім цього, Італія надасть винищувачі для забезпечення повітряної безпеки в небі всього регіону.

Військове командування також виділить приміщення за межами Рима для розміщення дітей, які візьмуть участь у Ювілеї підлітків, запланованому на 25-27 квітня.

Похорон папи римського відбудеться в суботу, 26 квітня.