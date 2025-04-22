Зеленский готов встретиться с Трампом в Ватикане

Президент отметил, что представители Украины "всегда готовы" встречаться с партнерами из США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 28 февраля 2025 года (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на этой неделе в Ватикане, где оба политика должны посетить похороны папы римского Франциска.

"Да, хотел бы, готов [встретиться]. Мы всегда готовы с партнерами из США встречаться. Всегда", – заявил президент.

Накануне, 21 апреля, Трамп заявил, что вместе с первой леди Меланией посетит погребение папы римского.

На следующий день советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил, что украинский президент и первая леди Елена также посетят похороны понтифика.

Месса по Франциску запланирована на субботу, 26 апреля, на площади святого Петра в Ватикане. После службы тело папы перевезут для захоронения в базилику Санта Мария Маджоре в Риме.

Последний раз Трамп и Зеленский виделись во время встречи в Белом доме 28 февраля, закончившейся спором двух политиков. Последний телефонный разговор между главами Украины и США состоялся 19 марта.

Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. За почти месяц до этого понтифика выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года. Ватикан сообщил, что Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.