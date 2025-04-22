Зеленський готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Президент зазначив, що представники України "завжди готові" зустрічатися з партнерами зі США

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі 28 лютого 2025 року (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом цього тижня у Ватикані, де обидва політики мають відвідати похорон папи римського Франциска.

"Так, хотів би, готовий [зустрітися]. Ми завжди готові з партнерами зі США зустрічатися. Завжди", – заявив президент.

Напередодні, 21 квітня, Трамп заявив, що разом з першою леді Меланією відвідає поховання папи римського.

Наступного дня радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив, що український президент і перша леді Олена також відвідають похорон понтифіка.

Меса за Франциском запланована на суботу, 26 квітня, на площі святого Петра у Ватикані. Після служби тіло папи перевезуть для поховання до базиліки Санта Марія Маджоре у Римі.

Востаннє Трамп і Зеленський бачилися під час зустрічі у Білому домі 28 лютого, що закінчилась суперечкою двох політиків. Остання телефонна розмова між очільниками України та США відбулась 19 березня.

Папа Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. За майже місяць до цього понтифіка виписали з лікарні після важкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року. Ватикан повідомив, що Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.