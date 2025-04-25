Трамп каже, що "можливо" зустрінеться із Зеленським на похоронах папи римського

Раніше український президент казав, що готовий зустрітися з очільником Білого дому у Ватикані

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп не виключив, що може зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським на похоронах папи римського Франциска 26 квітня. Про це пишуть The Washington Post та CNN.

Журналісти не наводять прямої цитати Трампа, але пишуть: "Поки президент Дональд Трамп вирушає до Ватикану для участі в похоронах папи Франциска, він заявив, що "можливо" зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським там".

Як пояснює CNN, Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на похоронній церемонії, оскільки Ватикан слідуватиме протоколу, який передбачає розміщення делегацій за французьким алфавітним порядком, а не англійським.

Якби їх розміщували за англійським алфавітним порядком, делегація України сиділа б дуже близько до делегації Сполучених Штатів, оскільки обидві країни починаються на літеру U. Однак французькою США відомі як États-Unis, тому американська делегація може опинитися поруч з офіційними особами з Естонії та Есватіні (Південна Африка).

21 квітня 2025 року Трамп заявив, що разом з першою леді Меланією відвідає поховання папи римського.

22 квітня повідомлялося, що президент Зеленський також готовий зустрітися із Трампом у Ватикані.