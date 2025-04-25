Трамп каже, що "можливо" зустрінеться із Зеленським на похоронах папи римського
Президент США Дональд Трамп не виключив, що може зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським на похоронах папи римського Франциска 26 квітня. Про це пишуть The Washington Post та CNN.
Журналісти не наводять прямої цитати Трампа, але пишуть: "Поки президент Дональд Трамп вирушає до Ватикану для участі в похоронах папи Франциска, він заявив, що "можливо" зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським там".
Як пояснює CNN, Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на похоронній церемонії, оскільки Ватикан слідуватиме протоколу, який передбачає розміщення делегацій за французьким алфавітним порядком, а не англійським.
Якби їх розміщували за англійським алфавітним порядком, делегація України сиділа б дуже близько до делегації Сполучених Штатів, оскільки обидві країни починаються на літеру U. Однак французькою США відомі як États-Unis, тому американська делегація може опинитися поруч з офіційними особами з Естонії та Есватіні (Південна Африка).
- 21 квітня 2025 року Трамп заявив, що разом з першою леді Меланією відвідає поховання папи римського.
- 22 квітня повідомлялося, що президент Зеленський також готовий зустрітися із Трампом у Ватикані.