Трамп и Макрон в Нормандии обсудили Украину

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Во время встречи президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона в Нормандии они обсудили, в том числе, войну в Украине, сообщает Associated Press.

"Безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине также были на повестке дня", - пишет издание.

Французская сторона назвала переговоры, которые продолжались около двух часов, "позитивными". Обсуждались также вопросы, в которых Макрон и Трамп имеют разногласия – Иран, мировая торговля и изменения климата.

"Я очень рад, что президент Трамп приехал во Францию ​​и что мы можем работать вместе", - сказал Макрон накануне встречи.

По словам неназванного чиновника из администрации президента Франции, констатируется возможность вести долгие переговоры по вопросам, в которых есть разногласия, поскольку "существует взаимное доверие". Также уточняется, что в вопросе Ирана Трамп во время переговоров заявил: у Тегерана не должно быть ядерного оружия и предложил возобновить переговоры по ядерной программе.

5 июня в британском Портсмуте прошли торжества в память о крупнейшей наземной операции в военной истории - высадке союзников во Второй мировой войне в Нормандии. В них приняли участие королева Елизавета II, премьер Британии Тереза Мэй, президенты США и Франции, немецкий канцлер Ангела Меркель, а также лидеры других государств и правительств.

Президента страны-оккупанта Владимира Путина там нет - его не пригласили.