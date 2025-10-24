Трамп ищет новые способы давления на Путина и Зеленского – посол США в НАТО

Мэтью Уитакер считает, что война России против Украины окопная, в которой никто не выиграет

Мэтью Уитакер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп пытается исследовать способы продолжения давления на российского диктатора Владимира Путина и на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров и договориться о прекращении войны. Об этом в интервью Newsmax сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

По его словам, важнейшим результатом встречи Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду стало заявление о новых санкциях, направленных против двух российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий.

Уитакер добавил, что этот шаг подчеркивает решимость Трампа положить конец тому, что он назвал "бессмысленным" и "жестоким" конфликтом.

"Я был в Белом доме на этой встрече. Обсуждались очень важные темы, но большинство из них сосредотачивалось вокруг постоянного желания президента Трампа положить конец этой бессмысленной войне. Он говорил о том, как тысячи людей, особенно солдат на передовой, погибают каждую неделю", – рассказал чиновник.

Уитакер подчеркнул, что хотя администрация остается преданной помощи Украине защищать свой суверенитет, внимание Трампа сместилось на давление как на Москву, так и на Киев, чтобы они сели за стол переговоров.

"Это просто жестокая окопная война, которую никто не выиграет. Президент Трамп пытается искать способы продолжения давления на Владимира Путина, продолжения давления, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также искать новые способы продолжения давления, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров, чтобы договориться о прекращении огня, прекратить войну и просто прекратить убийства", – продолжил посол США в НАТО.

По его мнению, Трамп становится все более нетерпеливым из-за нежелания Путина пойти на деэскалацию. Он подчеркнул, что у президента США "все карты в руках, которые он разыграет".

Уитакер отметил, что прогресс России на поле боя за последние 10 месяцев был минимальным, несмотря на потери.

"Он [Путин] не получает никаких стратегических достижений. Он продолжает просто способствовать резне, которая происходит на передовой, и на самом деле ничего за это не видно", – резюмировал он.

22 октября Бессент анонсировал "существенное усиление" санкций против России. В Белом доме заявили, что они не будут направлены против Китая.

В тот же день Министерство финансов США ввело ограничения против российских Лукойла, Роснефти и десятков дочерних предприятий.