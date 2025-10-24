Трамп шукає нові способи тиску на Путіна та Зеленського – посол США в НАТО

Метью Вітакер вважає, що війна Росії проти України є окопною, в якій ніхто не виграє

Метью Вітакер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп намагається дослідити способи продовження тиску на російського диктатора Володимира Путіна та на українського лідера Володимира Зеленського, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів й домовитися про припинення війни. Про це в інтерв’ю Newsmax повідомив посол США в НАТО Метью Вітакер.

За його словами, найважливішим результатом зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у середу стала заява про нові санкції, спрямовані проти двох російських нафтових компаній та їхніх дочірніх підприємств.

Вітакер додав, що цей крок підкреслює рішучість Трампа покласти край тому, що він назвав "безглуздим" і "жорстоким" конфліктом.

"Я був у Білому домі на цій зустрічі. Обговорювалися дуже важливі теми, але більшість з них зосереджувалася навколо постійного бажання президента Трампа покласти край цій безглуздій війні. Він говорив про те, як тисячі людей, особливо солдатів на передовій, гинуть щотижня", – розповів посадовець.

Вітакер наголосив, що хоча адміністрація залишається відданою допомозі Україні захищати свій суверенітет, увага Трампа змістилася на тиск як на Москву, так і на Київ, щоб вони сіли за стіл переговорів.

"Це просто жорстока окопна війна, яку ніхто не виграє. Президент Трамп намагається шукати способи продовження тиску на Володимира Путіна, продовження тиску, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також шукати нові способи продовження тиску, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про припинення вогню, припинити війну та просто припинити вбивства", – продовжив посол США в НАТО.

На його думку, Трамп стає дедалі нетерплячішим через небажання Путіна піти на деескалацію. Він підкреслив, що у президента США "всі карти в руках, які він розіграє".

Вітакер зазначив, що прогрес Росії на полі бою за останні 10 місяців був мінімальним, попри втрати.

"Він [Путін] не отримує жодних стратегічних здобутків. Він продовжує просто сприяти різанині, яка відбувається на передовій, і насправді нічого за це не видно", – резюмував він.

22 жовтня Бессент анонсував "суттєве посилення" санкцій проти Росії. У Білому домі заявили, що вони не будуть спрямовані проти Китаю.

Того самого дня Міністерство фінансів США ввело обмеження проти російських Лукойлу, Роснєфті та десятків дочірніх підприємств.