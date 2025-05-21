Трамп-младший заявил, что может баллотироваться в президенты США
Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший не исключил, что может баллотироваться на пост президента. Об этом он заявил во время визита в Катар 21 мая, передает Reuters.
Выступая на Катарском экономическом форуме он получил вопрос о том, будет ли баллотироваться и "возьмет ли бразды правления" после того, как его отец покинет свой пост. По словам Трампа-младшего, у него есть "такое призвание".
"Ответ таков: я не знаю, может быть, когда-нибудь. Знаете, этот призыв есть. Я всегда буду очень активен в плане того, чтобы быть ярым сторонником этих вещей. Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию", – сказал он.
Сообщается, что после его ответа в зале были слышны слабые аплодисменты. Трамп-младший также отметил, что для него честь видеть то, что некоторые люди согласны с его мнением.
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