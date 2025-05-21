Трамп-молодший заявив, що може балотуватися у президенти США

Дональд Трамп-молодший (Фото: EPA/EMIL STACH)

Старший син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший не виключив, що може балотуватися на пост президента. Про це він заявив під час візиту до Катару 21 травня, передає Reuters.

Виступаючи на Катарському економічному форумі, він отримав питання про те, чи балотуватиметься і "чи візьме кермо влади" після того, як його батько залишить свою посаду. За словами Трампа-молодшого, він має "таке покликання".

"Відповідь така: я не знаю, можливо, коли-небудь. Знаєте, це покликання є. Я завжди буду дуже активний у плані того, щоб бути затятим прихильником цих речей. Я думаю, що мій батько дійсно змінив Республіканську партію", – сказав він.

Повідомляється, що після його відповіді у залі було чути слабкі оплески. Трамп-молодший також зазначив, що для нього честь бачити те, що деякі люди погоджуються з його думкою.