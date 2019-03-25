Трамп-младший: Нужно меньше таких послов, как Йованович

Дональд Трамп-младший (фото - EPA)

Сын президента США Дональд Трамп-младший у себя в Twitter назвал посла США в Украине Мари Йованович джокером.

Он написал о растущем количестве призывов уволить ее с этого поста и напомнил, что ее назначил предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама.

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Кроме того Трамп-младший разместил ссылку на статью The Daily Wire, где говорится и о нашумевшем интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко американскому телеканалу Hill.TV.

Напомним, Луценко в этом интервью заявил, что Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила корреспонденту LIGA.net, что в письменном виде списка не существует, Йованович якобы озвучила фамилии устно.

В посольстве США в Украине опровергли заявление генпрокурора.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Йованович.

Кроме того, Луценко заявил, что расследует предполагаемые попытки ряда правоохранителей Украины, в том числе руководства НАБУ, повлиять на исход американских президенских выборов. В статье говорится об этом "украинском скандале" в первую очередь. Автор напоминает также, что Йованович неоднократно критиковала Трампа и его политику, и пишет, что президент США сам не против убрать ее с поста.