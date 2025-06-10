Трамп не знает, употреблял ли Маск наркотики, и не видел, чтобы тот дрался с Бессентом

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп не знает, употреблял ли миллиардер и его бывший сотрудник Илон Маск наркотики в Белом доме, и не видел, чтобы тот применял силу против министра финансов Скотта Бессента. Об этом глава государства рассказал во время инвестиционного мероприятия.

"Нет, я не видел [чтобы Маск применял силу против Бессента]. У них был спор, но я не видел там особого применения физической силы", – заявил президент Штатов.

На вопрос журналиста, употреблял ли миллиардер наркотики в Белом доме, Трамп ответил: "Я действительно не знаю. Я так не думаю. Надеюсь, что нет [не употреблял]".

В то же время глава государства отметил, что желает Маску всего наилучшего.

"У нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему добра", – подытожил президент США.