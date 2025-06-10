Трамп не знає, чи вживав Маск наркотики у Білому домі, й не бачив, щоб той бився з Бессентом
Президент США Дональд Трамп не знає, чи вживав мільярдер та його колишній співробітник Ілон Маск наркотики у Білому домі, й не бачив, щоб той застосовував силу проти міністра фінансів Скотта Бессента. Про це глава держави розповів під час інвестиційного заходу.
"Ні, я не бачив [щоб Маск застосовував силу проти Бессента]. У них була суперечка, але я не бачив там особливого застосування фізичної сили", – заявив президент Штатів.
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На запитання журналіста, чи вживав мільярдер наркотики у Білому домі, Трамп відповів: "Я справді не знаю. Я так не думаю. Сподіваюся, що ні [не вживав]".
Водночас глава держави зауважив, що бажає Маску всього найкращого.
"У нас були хороші стосунки, і я просто бажаю йому добра", – підсумував президент США.
- Щодо можливої бійку між Маском і Бессентом заявляло видання The Washington Post з посиланням на ультраправого ідеолога, колишнього радника Трампа за першої адміністрації Стіва Беннона.
- Про те, що Маск вживав наркотики, писала газета The New York Times, проте вона зазначала – невідомо, чи робив він це під час роботи в адміністрації. Сам Маск заявляв, що не вживає наркотики, але робив це раніше за медичним рецептом.
- Джерела Politico в адміністрації Трампа повідомили, що між президентом та мільярдером встановилося хитке перемир'я після того, як представники обох сторін поспілкувалися телефоном 6 червня.