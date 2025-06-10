Трамп не знає, чи вживав Маск наркотики у Білому домі, й не бачив, щоб той бився з Бессентом

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп не знає, чи вживав мільярдер та його колишній співробітник Ілон Маск наркотики у Білому домі, й не бачив, щоб той застосовував силу проти міністра фінансів Скотта Бессента. Про це глава держави розповів під час інвестиційного заходу.

"Ні, я не бачив [щоб Маск застосовував силу проти Бессента]. У них була суперечка, але я не бачив там особливого застосування фізичної сили", – заявив президент Штатів.

На запитання журналіста, чи вживав мільярдер наркотики у Білому домі, Трамп відповів: "Я справді не знаю. Я так не думаю. Сподіваюся, що ні [не вживав]".

Водночас глава держави зауважив, що бажає Маску всього найкращого.

"У нас були хороші стосунки, і я просто бажаю йому добра", – підсумував президент США.