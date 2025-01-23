Трамп номинировал экс-главу сети фаст-фуда на должность посла в Евросоюзе

С января 2022 года должность посла США в ЕС занимает Марк Гитенштейн

Эндрю Паздер (Фото: Wikipedia)

Следующим послом Соединенных Штатов в Европейском Союзе будет бывший генеральный директор материнской компании сетей быстрого питания Carl's Jr и Hardee's Эндрю Паздер. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что Паздер – успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель. В 2000 году он возглавил CKE Restaurants, являющуюся материнской компанией сетей ресторанов быстрого питания Carl's Jr и Hardee's.

"В течение 17 лет пребывания в должности генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, позволив ей выжить, стать финансово безопасной и развиваться. Энди будет выполнять отличную работу, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе", — подчеркнул Трамп.

С января 2022 года должность посла США в ЕС занимает Марк Гитенштейн.

1 декабря 2024 года Трамп заявил о планах назначить своего свата Чарльза Кушнера послом во Франции.

6 декабря он объявил, что назначит своего однопартийца и бывшего сенатора Дэвида Пердью послом страны в Китае.