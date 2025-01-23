Трамп номінував ексглаву мережі фастфуду на посаду посла в Євросоюзі

Із січня 2022 року посаду посла США у ЄС обіймає Марк Ґітенштейн

Ендрю Паздер (Фото: Wikipedia)

Наступним послом Сполучених Штатів в Європейському Союзі буде колишній генеральний директор материнської компанії мереж швидкого харчування Carl's Jr і Hardee's Ендрю Паздер. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

Американський лідер зазначив, що Паздер – успішний адвокат, бізнесмен, економічний оглядач і письменник. У 2000 році він очолив CKE Restaurants, яка є материнською компанією мереж ресторанів швидкого харчування Carl's Jr і Hardee's.

"Протягом 17 років перебування на посаді генерального директора Енді вивів компанію із серйозних фінансових труднощів, дозволивши їй вижити, стати фінансово безпечною та розвиватися. Енді виконуватиме чудову роботу, представляючи інтереси нашої країни в цьому важливому регіоні", – наголосив Трамп.

Із січня 2022 року посаду посла США у ЄС обіймає Марк Ґітенштейн.

1 грудня 2024 року Трамп заявив про плани призначити свого свата Чарльза Кушнера послом у Франції.

6 грудня він оголосив, що призначить свого однопартійця і колишнього сенатора Девіда Пердью послом країни у Китаї.