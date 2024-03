Трамп оскорбил ведущего "Оскара" Джимми Киммела. Тот ответил ему шуткой про тюрьму: видео

45 президент США Дональд Трамп оскорбил ведущего 96 церемонии вручения кинопремии Оскар и комика Джимми Киммела и назвал его "наиболее худшим". Шоумен ответил ему шуткой про тюремное заключение.

Накануне мероприятия Трамп раскритиковал Киммела в своей социальной сети Truth, призвав "избавиться" от него.

"Был ли когда-нибудь на церемонии вручения Оскара ведущий хуже, чем Джимми Киммел? Его дебют был не средним человеком, который слишком старался быть тем, кем он не является и никогда не сможет быть", — заявил политик.

Киммел поиронизировал над лозунгом Трампа MAGA (Make America great again) и пошутил над уголовными делами над бывшим главой Белого дома.

"Что ж, спасибо, президент Трамп. Спасибо за просмотр, я удивлен, что ты все еще… разве твое тюремное заключение не прошло?", — сказал ведущий на церемонии.

