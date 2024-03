Трамп образив ведучого "Оскара" Джиммі Кіммела. Той відповів йому жартом про в'язницю: відео

Джиммі Кіммел (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

45-й президент США Дональд Трамп образив ведучого 96-ї церемонії вручення кінопремії "Оскар" — коміка Джиммі Кіммела і назвав його "найгіршим". Шоумен відповів йому жартом про ув'язнення.

Напередодні заходу Трамп розкритикував Кіммела у своїй соціальній мережі Truth, закликавши "позбутися" його.

"Чи був колись на церемонії вручення "Оскара" ведучий гірший, ніж Джиммі Кіммел? Його дебют був посереднім, він надто намагався бути тим, ким не є і ніколи не зможе бути", – заявив політик.

Кіммел поіронізував над гаслом Трампа MAGA (Make America Great Again) і пожартував з кримінальних справ над колишнім головою Білого дому.

"Що ж, дякую, президенте Трамп. Дякую за перегляд, я здивований, що ви все ще... хіба ваше тюремне ув'язнення не пройшло?" – сказав ведучий на церемонії.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула премію "Оскар" у номінації "Кращий повнометражний документальний фільм". Це перший український фільм, який одержав цю нагороду Американської кіноакадемії.

Стрічка стала найкасовішою в Україні торік, зібравши 500 000 грн лише за перший вікенд прокату.

"20 днів у Маріуполі" вже переміг у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA, а режисер Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення у документальному кіно".

