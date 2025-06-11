Трамп поддерживает обеспечение Украины системами ПВО – Госдепартамент США
США являются сторонником обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны, которые нужны для отражения массированных российских атак. Об этом сказала спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 10 июня.
Ее спросили о том, почему США на фоне усиленных атак РФ не дают Украине возможности купить необходимые системы ПВО. Брюс заявила, что не может говорить публично о деталях подобных решений, за которые отвечает Минобороны.
Вместе с тем она отметила, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио публично неоднократно говорили о том, что Америка "крупнейший сторонник и защитник Украины".
"Мы хотим, чтобы у них была защита от ракет класса "земля-воздух", верно. Мы хотим, чтобы они могли справляться с приближающимися ракетами. Мы знаем, что обсуждался вопрос о том, чтобы наши европейские партнеры, у которых есть системы, передали их Украине", – сказала Брюс.
По ее словам, есть ряд переговоров и аспектов, не относящихся к Госдепартаменту. Речь идет о боеприпасах, закупках и другом. Спикер отметила, что США продолжают делать столько, сколько могут.
"Наша цель – убедиться, что эта война закончится, и мы продолжаем концентрироваться на этом", – резюмировала она.
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