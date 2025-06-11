Трамп поддерживает обеспечение Украины системами ПВО – Госдепартамент США

Тэмми Брюс (Фото: facebook.com/tammybrucemedia)

США являются сторонником обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны, которые нужны для отражения массированных российских атак. Об этом сказала спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 10 июня.

Ее спросили о том, почему США на фоне усиленных атак РФ не дают Украине возможности купить необходимые системы ПВО. Брюс заявила, что не может говорить публично о деталях подобных решений, за которые отвечает Минобороны.

Вместе с тем она отметила, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио публично неоднократно говорили о том, что Америка "крупнейший сторонник и защитник Украины".

"Мы хотим, чтобы у них была защита от ракет класса "земля-воздух", верно. Мы хотим, чтобы они могли справляться с приближающимися ракетами. Мы знаем, что обсуждался вопрос о том, чтобы наши европейские партнеры, у которых есть системы, передали их Украине", – сказала Брюс.

По ее словам, есть ряд переговоров и аспектов, не относящихся к Госдепартаменту. Речь идет о боеприпасах, закупках и другом. Спикер отметила, что США продолжают делать столько, сколько могут.

"Наша цель – убедиться, что эта война закончится, и мы продолжаем концентрироваться на этом", – резюмировала она.