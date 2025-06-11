Трамп підтримує забезпечення України системами ППО – Держдепартамент США

Теммі Брюс (Фото: facebook.com/tammybrucemedia)

США є прихильником забезпечення України засобами протиповітряної оборони, які необхідні для відбиття масованих російських атак. Про це сказала речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс на брифінгу 10 червня.

Її запитали, чому США на тлі посилених атак РФ не дають Україні можливості купити необхідні системи ППО. Брюс заявила, що не може говорити публічно про деталі таких рішень, за які відповідає Міноборони.

Водночас вона зазначила, що президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо публічно неодноразово говорили про те, що Америка є "найбільшим прихильником і захисником України".

"Ми хочемо, щоб у них був захист від ракет класу "земля-повітря", вірно. Ми хочемо, щоб вони могли справлятися з ракетами, що наближаються. Ми знаємо, що обговорювалося питання про те, щоб наші європейські партнери, які мають системи, передали їх Україні", – сказала Брюс.

За її словами, є низка переговорів та аспектів, які не належать до Держдепартаменту. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та інше. Речниця зазначила, що США продовжують робити стільки, скільки можуть.

"Наша мета – переконатися, що ця війна закінчиться, і ми продовжуємо концентруватися на цьому", – резюмувала вона.