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25.03.2019, 07:00

Трамп поговорил с Меркель: о чем шла речь

Трамп поговорил с Меркель: о чем шла речь - Фото
Дональд Трамп и Ангела Меркель (фото - EPA)

Президент США и канцлер Германии провели телефонный разговор

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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы относительно финансирования НАТО, Украины и торговли. Об этом сообщает Радио Свобода.

В заявлении Белого дома говорится, что разговор руководителей двух государств касался торговли, дискуссий по Brexit в Великобритании и будущих встреч, обсуждался также вопрос финансирования НАТО.

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Представитель правительства Германии Стефан Сейберт заявил, что разговор также затрагивал вопроы, связанные с Украиной, но не конкретизировал, о чем речь.

Трамп неоднократно критиковал "недостаточные" расходы Берлина на оборону. Меркель же считает, что Германия, наоборот, немало делает для укрепления общей обороноспособности НАТО.

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Теги: Украина, дональд трамп, ангела меркель, нато, brexit
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