Трамп посмеялся над участием Франции во Второй мировой войне

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что США были единственной страной, не праздновавшей 80-ю годовщину победы союзников над нацистской Германией во Второй мировой войне и посмеялся над Францией, сравнив ее вклад в победу с вкладом Соединенных Штатов. Об этом сообщает Euronews.

Трамп неожиданно вспомнил Францию во время обращения к американским войскам, расположенных в Катаре, где он совершил остановку в рамках четырехдневного тура по Ближнему Востоку.

После того как президент США пожаловался военным, что "все праздновали кроме нас, но именно мы выиграли войну", он заговорил о Франции.

"Мы же любим Францию, не правда ли? Но я думаю, что мы сделали немного больше для победы в войне, чем Франция. Соглашаемся ли мы? Не хочу притворяться умником, но когда Гитлер произнес речь у Эйфелевой башни, я бы сказал, что это было не совсем идеально", – сказал Трамп.