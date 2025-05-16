Трамп поглузував над участю Франції у Другій світовій війні
Президент США Дональд Трамп поскаржився, що США були єдиною країною, яка не святкувала 80-ту річницю перемоги союзників над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні та поглузував над Францією, порівняв її внесок у перемогу із внеском Сполучених Штатів. Про це повідомляє Euronews.
Трамп несподівано згадав Францію під час звернення до американських військ, розміщених у Катарі, де він здійснив зупинку в межах чотириденного туру по Близькому Сходу.
Після того, як президент США поскаржився військовим, що "всі святкували, окрім нас, але саме ми виграли війну", він заговорив про Францію.
"Ми ж любимо Францію, чи не так? Але я думаю, що ми зробили трохи більше для перемоги у війні, ніж Франція. Чи погоджуємося ми? Не хочу вдавати розумника, але коли Гітлер виголосив промову біля Ейфелевої вежі, я б сказав, що це було не зовсім ідеально", – сказав Трамп.
- 2 травня Трамп заявив, що Америка нібито зробила найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні.
- 7 травня президент США оголосив 8 травня національним святом, присвяченим відзначенню 80-ї річниці перемоги союзних сил над націонал-соціалізмом і фашизмом, а також завершенню Другої світової війни в Європі.