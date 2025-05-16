Трамп поглузував над участю Франції у Другій світовій війні

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що США були єдиною країною, яка не святкувала 80-ту річницю перемоги союзників над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні та поглузував над Францією, порівняв її внесок у перемогу із внеском Сполучених Штатів. Про це повідомляє Euronews.

Трамп несподівано згадав Францію під час звернення до американських військ, розміщених у Катарі, де він здійснив зупинку в межах чотириденного туру по Близькому Сходу.

Після того, як президент США поскаржився військовим, що "всі святкували, окрім нас, але саме ми виграли війну", він заговорив про Францію.

"Ми ж любимо Францію, чи не так? Але я думаю, що ми зробили трохи більше для перемоги у війні, ніж Франція. Чи погоджуємося ми? Не хочу вдавати розумника, але коли Гітлер виголосив промову біля Ейфелевої вежі, я б сказав, що це було не зовсім ідеально", – сказав Трамп.