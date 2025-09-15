Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в Вашингтоне

Трамп заявил, что Вашингтон стал "одним из самых безопасных городов" благодаря его вмешательству в поддержание порядка

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне, если федеральные власти позволят возобновление преступности из-за решения городских властей прекратить сотрудничество с миграционной службой. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Вашингтон стал "одним из самых безопасных городов" благодаря его вмешательству в поддержание порядка.

По его словам, федеральное правительство под его руководством прекратило "полный криминальный беспорядок", и уже за несколько недель столица превратилась "из одного из самых опасных городов США в один из самых безопасных".

"Это место снова процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия практически нет преступности", – написал президент.

В то же время Трамп раскритиковал решение мэра Мюриэль Боузер прекратить сотрудничество полиции Вашингтона с миграционной и таможенной правоохранительной службой ICE в вопросах высылки и переселения "опасных" нелегальных иммигрантов.

"Жители и компании Вашингтона, округ Колумбия, не беспокойтесь. Я с вами и не допущу этого. Я объявлю чрезвычайное положение и, при необходимости, федерализую!" – заявил Трамп.