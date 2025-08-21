Трамп заявил, что вместе с полицией и Нацгвардией выйдет патрулировать улицы в Вашингтоне

Деталей патрулирования с участием Трампа на данный момент нет, но их обещают обнародовать в ближайшее время

Дональд Трамп с военными (Иллюстративное фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Дональд Трамп выйдет на улицы Вашингтона в округе Колумбия с полицией и военными для патрулирования. Об этом он заявил в интервью репортеру Newsmax Тодду Старнсу.

"Думаю, сегодня вечером я выйду вместе с полицией и, конечно, с военными. Так что мы выполним свою работу. Национальная гвардия – отличная сила. Они проделали фантастическую работу", – сказал Трамп.

В то же время высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что детали вечера еще прорабатываются и будут обнародованы в ближайшее время.

Заявление Трампа прозвучало на следующий день после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер посетили Национальную гвардию на вокзале Union Station, где их визит был заглушен освистыванием протестующих.

Неделю назад Трамп мобилизовал Нацгвардию для оказания помощи полиции, заявив, что "преступность вышла из-под контроля".