Пентагон выводит морских пехотинцев из Лос-Анджелеса после протестов

Ранее Трамп отправил в Лос-Анджелес около 4100 нацгвардейцев, а впоследствии и 700 морских пехотинцев

Морские пехотинцы (Иллюстративное фото: Flickr)

Из Лос-Анджелеса выводят 700 морских пехотинцев, размещенных в городе на фоне протестов в прошлом месяце. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, передает The Hill.

"С возвращением стабильности в Лос-Анджелесе министр обороны Пит Хегсет приказал передислоцировать 700 морских пехотинцев, чье присутствие четко сигнализировало: беззаконие терпеть не будут", – заявил спикер.

Представитель Минобороны США отметил, что присутствие военных в городе "способствовало восстановлению порядка и поддержанию верховенства права".

Ранее президент США Дональд Трамп отправил в город около 4100 военных Национальной гвардии Калифорнии, а впоследствии и 700 морских пехотинцев, чтобы подавить протесты против рейдов агентов Иммиграционной и таможенной службы.

Трамп заявлял, что считает "отличным решением" введение Национальной гвардии в Лос-Анджелес и раскритиковал мэра Карэн Басс и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома которые выступили против этого.