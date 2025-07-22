Пентагон выводит морских пехотинцев из Лос-Анджелеса после протестов
Из Лос-Анджелеса выводят 700 морских пехотинцев, размещенных в городе на фоне протестов в прошлом месяце. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, передает The Hill.
"С возвращением стабильности в Лос-Анджелесе министр обороны Пит Хегсет приказал передислоцировать 700 морских пехотинцев, чье присутствие четко сигнализировало: беззаконие терпеть не будут", – заявил спикер.
Представитель Минобороны США отметил, что присутствие военных в городе "способствовало восстановлению порядка и поддержанию верховенства права".
Ранее президент США Дональд Трамп отправил в город около 4100 военных Национальной гвардии Калифорнии, а впоследствии и 700 морских пехотинцев, чтобы подавить протесты против рейдов агентов Иммиграционной и таможенной службы.
Трамп заявлял, что считает "отличным решением" введение Национальной гвардии в Лос-Анджелес и раскритиковал мэра Карэн Басс и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома которые выступили против этого.
- 3 апреля газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.
- С 6 июня в калифорнийском городе были столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходило на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа.
- Более 2000 акций протеста были запланированы на 14 июня, в день рождения Трампа и День национального флага, по случаю которого в Вашингтоне проводился военный парад.
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