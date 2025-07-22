Пентагон виводить морських піхотинців з Лос-Анджелеса після протестів
З Лос-Анджелеса виводять 700 морських піхотинців, розміщених в місті на тлі протестів минулого місяця. Про це повідомив речник Пентагона Шон Парнелл, передає The Hill.
"З поверненням стабільності у Лос-Анджелесі міністр оборони Піт Гегсет наказав передислокувати 700 морських піхотинців, чия присутність чітко сигналізувала: беззаконня терпіти не будуть", – заявив речник.
Представник Міноборони США наголосив, що присутність військових у місті "сприяла відновленню порядку та підтримці верховенства права".
Раніше президент США Дональд Трамп відправив до міста близько 4100 військових Національної гвардії Каліфорнії, а згодом і 700 морських піхотинців, щоб придушити протести проти рейдів агентів Імміграційної та митної служби.
Трамп заявляв, що вважає "чудовим рішенням" введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса й розкритикував міську голову Карен Басс і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, які виступили проти цього.
- 3 квітня газета The Washington Post писала, що адміністрація Трампа прагне депортувати мільйон мігрантів протягом року.
- З 6 червня у каліфорнійському місті були сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувалося на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа.
- Понад 2000 акцій протесту були заплановані на 14 червня, у день народження Трампа та День національного прапора, з нагоди якого у Вашингтоні проводився військовий парад.
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