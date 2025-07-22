Пентагон виводить морських піхотинців з Лос-Анджелеса після протестів

Раніше Трамп відправив до Лос-Анджелеса близько 4100 нацгвардійців, а згодом і 700 морських піхотинців

Морські піхотинці (Ілюстративне фото: Flickr)

З Лос-Анджелеса виводять 700 морських піхотинців, розміщених в місті на тлі протестів минулого місяця. Про це повідомив речник Пентагона Шон Парнелл, передає The Hill.

"З поверненням стабільності у Лос-Анджелесі міністр оборони Піт Гегсет наказав передислокувати 700 морських піхотинців, чия присутність чітко сигналізувала: беззаконня терпіти не будуть", – заявив речник.

Представник Міноборони США наголосив, що присутність військових у місті "сприяла відновленню порядку та підтримці верховенства права".

Раніше президент США Дональд Трамп відправив до міста близько 4100 військових Національної гвардії Каліфорнії, а згодом і 700 морських піхотинців, щоб придушити протести проти рейдів агентів Імміграційної та митної служби.

Трамп заявляв, що вважає "чудовим рішенням" введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса й розкритикував міську голову Карен Басс і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, які виступили проти цього.