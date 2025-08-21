Трамп заявив, що разом із поліцією і Нацгвардією вийде патрулювати вулиці у Вашингтоні

Деталей патрулювання за участю Трампа наразі немає, але їх обіцяють оприлюднити найближчим часом

Дональд Трамп із військовими (Ілюстративне фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Дональд Трамп вийде на вулиці Вашингтона в окрузі Колумбія з поліцією і військовими для патрулювання. Про це він заявив в інтерв'ю репортеру Newsmax Тодду Старнсу.

"Думаю, сьогодні ввечері я вийду разом із поліцією і, звичайно, з військовими. Тож ми виконаємо свою роботу. Національна гвардія – чудова сила. Вони виконали фантастичну роботу", – сказав Трамп.

Водночас високопоставлений представник Білого дому повідомив, що деталі вечора ще опрацьовують, і їх буде оприлюднено найближчим часом.

Заява Трампа прозвучала наступного дня після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс, глава Пентагону Піт Гегсет і заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер відвідали Національну гвардію на вокзалі Union Station, де їхній візит був заглушений освистуванням протестувальників.

Тиждень тому Трамп мобілізував Нацгвардію для надання допомоги поліції, заявивши, що "злочинність вийшла з-під контролю".