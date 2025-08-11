Трамп обіцяє виселити бездомних з Вашингтона. Можуть залучити Нацгвардію – Reuters

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виселити безхатьків з Вашингтона та увʼязнити злочинців. Для цього можуть залучити Національну гвардію, повідомив неназваний американський чиновник Reuters.

"Я зроблю нашу столицю безпечнішою та красивішою, ніж вона була будь-коли раніше. Бездомні повинні виїхати, негайно. Ми надамо вам житло, але далеко від столиці", – заявив Трамп у соцмережі Truth Social.

Президент США також звернувся до злочинців, зазначивши, що для них уже підготували місця у в’язницях.

"Ми посадимо вас до в'язниці, де вам і місце. Все це станеться дуже швидко, як і на кордоні. За останні кілька місяців ми перейшли від мільйонів, що хлинули до нас, до нуля. Це буде легше – будьте готові", – наголосив Трамп.

У коментарі Reuters неназваний американський чиновник сказав, що адміністрація Трампа готується розгорнути сотні військовослужбовців Національної гвардії до Вашингтона.

Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, сказав чиновник, додавши, що кількість військ та їхня роль все ще визначаються.

Журналісти зазначають, що Білий дім відмовився пояснити, які юридичні повноваження президент використовуватиме, щоб виселити людей з Вашингтона. Президент контролює лише федеральні землі та будівлі в місті.