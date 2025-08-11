Трамп обещает выселить бездомных из Вашингтона. Могут привлечь Нацгвардию – Reuters
Президент США Дональд Трамп пообещал выселить бездомных из Вашингтона и посадить преступников. Для этого могут привлечь Национальную гвардию, сообщил неназванный американский чиновник Reuters.
"Я сделаю нашу столицу безопаснее и красивее, чем она была когда-либо раньше. Бездомные должны уехать, немедленно. Мы предоставим вам жилье, но вдали от столицы", – заявил Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США также обратился к преступникам, отметив, что для них уже подготовили места в тюрьмах.
"Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место. Все это произойдет очень быстро, как и на границе. За последние несколько месяцев мы перешли от миллионов, хлынувших к нам, к нулю. Это будет легче – будьте готовы", – подчеркнул Трамп.
В комментарии Reuters неназванный американский чиновник сказал, что администрация Трампа готовится развернуть сотни военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне.
Трамп еще не принял окончательного решения, сказал чиновник, добавив, что количество войск и их роль все еще определяются.
Журналисты отмечают, что Белый дом отказался объяснить, какие юридические полномочия президент будет использовать, чтобы выселить людей из Вашингтона. Президент контролирует только федеральные земли и здания в городе.
- 3 апреля газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.
- С 6 июня в калифорнийском городе были столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходило на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа.
- 7 августа Трамп заявил, что поручил Министерству торговли провести новую перепись населения, что не будет охватывать мигрантов.
Комментарии (0)