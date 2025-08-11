Трамп обещает выселить бездомных из Вашингтона. Могут привлечь Нацгвардию – Reuters

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пообещал выселить бездомных из Вашингтона и посадить преступников. Для этого могут привлечь Национальную гвардию, сообщил неназванный американский чиновник Reuters.

"Я сделаю нашу столицу безопаснее и красивее, чем она была когда-либо раньше. Бездомные должны уехать, немедленно. Мы предоставим вам жилье, но вдали от столицы", – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США также обратился к преступникам, отметив, что для них уже подготовили места в тюрьмах.

"Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место. Все это произойдет очень быстро, как и на границе. За последние несколько месяцев мы перешли от миллионов, хлынувших к нам, к нулю. Это будет легче – будьте готовы", – подчеркнул Трамп.

В комментарии Reuters неназванный американский чиновник сказал, что администрация Трампа готовится развернуть сотни военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне.

Трамп еще не принял окончательного решения, сказал чиновник, добавив, что количество войск и их роль все еще определяются.

Журналисты отмечают, что Белый дом отказался объяснить, какие юридические полномочия президент будет использовать, чтобы выселить людей из Вашингтона. Президент контролирует только федеральные земли и здания в городе.