Трамп заявил о переписи населения США, не учитывая мигрантов
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли провести новую перепись населения, которая не будет включать мигрантов, нелегально находящихся в стране. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.
По словам Трампа, подсчет населения должен "основываться на современных фактах и цифрах", а также результатах президентских выборов 2024 года.
"Люди, находящиеся в нашей стране нелегально, не будут учтены в переписи населения", – написал Трамп.
Согласно Конституции США, перепись населения требуется каждые 10 лет. Согласно информация на веб-сайте переписи, она ставит целью подсчитать каждого жителя США.
Данные, собранные во время переписи, определяют количество мест в Палате представителей каждого штата. Также от него зависит распределение сотен миллиардов долларов федерального финансирования местным общинам.
- 3 апреля газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.
- С 6 июня в калифорнийском городе были столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходило на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа.
