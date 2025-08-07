Трамп заявил о переписи населения США, не учитывая мигрантов

По словам Трампа, подсчет населения должен "основываться на современных фактах и цифрах"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли провести новую перепись населения, которая не будет включать мигрантов, нелегально находящихся в стране. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, подсчет населения должен "основываться на современных фактах и цифрах", а также результатах президентских выборов 2024 года.

"Люди, находящиеся в нашей стране нелегально, не будут учтены в переписи населения", – написал Трамп.

Согласно Конституции США, перепись населения требуется каждые 10 лет. Согласно информация на веб-сайте переписи, она ставит целью подсчитать каждого жителя США.

Данные, собранные во время переписи, определяют количество мест в Палате представителей каждого штата. Также от него зависит распределение сотен миллиардов долларов федерального финансирования местным общинам.