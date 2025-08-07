Трамп заявив про перепис населення США, не враховуючи мігрантів

За словами Трампа, підрахунок населення має "ґрунтуватися на сучасних фактах і цифрах"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі провести новий перепис населення, що не охоплюватиме мігрантів, які нелегально перебувають у країні. Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, підрахунок населення має "ґрунтуватися на сучасних фактах і цифрах", а також результатах президентських виборів 2024 року.

"Люди, які перебувають у нашій країні нелегально, не будуть враховані в переписі населення", – написав Трамп.

Згідно з Конституцією США, перепис населення вимагається кожні 10 років. Згідно з інформацією на вебсайті перепису, він має на меті підрахувати кожного мешканця США.

Дані, зібрані під час перепису, визначають кількість місць у Палаті представників кожного штату. Також від нього залежить розподіл сотень мільярдів доларів федерального фінансування місцевим громадам.