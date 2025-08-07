Трамп заявив про перепис населення США, не враховуючи мігрантів
Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі провести новий перепис населення, що не охоплюватиме мігрантів, які нелегально перебувають у країні. Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, підрахунок населення має "ґрунтуватися на сучасних фактах і цифрах", а також результатах президентських виборів 2024 року.
"Люди, які перебувають у нашій країні нелегально, не будуть враховані в переписі населення", – написав Трамп.
Згідно з Конституцією США, перепис населення вимагається кожні 10 років. Згідно з інформацією на вебсайті перепису, він має на меті підрахувати кожного мешканця США.
Дані, зібрані під час перепису, визначають кількість місць у Палаті представників кожного штату. Також від нього залежить розподіл сотень мільярдів доларів федерального фінансування місцевим громадам.
- 3 квітня газета The Washington Post писала, що адміністрація Трампа прагне депортувати мільйон мігрантів протягом року.
- З 6 червня у каліфорнійському місті були сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району й федеральними агентами імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувалося на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа.
