Трамп пригрозив запровадити надзвичайний стан у Вашингтоні
Президент США Дональд Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні, якщо федеральна влада дозволить відновлення злочинності через рішення міської влади припинити співпрацю з міграційною службою. Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп заявив, що Вашингтон став "одним із найбезпечніших міст" завдяки його втручанню у підтримання порядку.
За його словами, федеральний уряд під його керівництвом припинив "повний кримінальний безлад", і вже за кілька тижнів столиця перетворилася "з одного з найнебезпечніших міст США в одне з найбезпечніших".
"Це місце знову процвітає, ресторани, магазини та підприємства переповнені, і вперше за десятиліття практично немає злочинності", – написав президент.
Водночас Трамп розкритикував рішення мера Мюріель Боузер припинити співпрацю поліції Вашингтона з міграційною та митною правоохоронною службою ICE у питаннях висилки й переселення "небезпечних" нелегальних іммігрантів.
"Жителі й компанії Вашингтона, округ Колумбія, не турбуйтеся. Я з вами й не допущу, щоб це сталося. Я оголошу надзвичайний стан і, за необхідності, федералізую!" – заявив Трамп.
- 11 серпня президент США пообіцяв виселити безхатченків із Вашингтона і заявив, що може залучити для цього Нацгвардію, передає Reuters.
- 21 серпня президент США пообіцяв вийти патрулювати вулиці у Вашингтоні разом з поліцією і Нацгвардією.
- 4 вересня повідомлялось, що влада Вашингтона подала в суд на адміністрацію Трампа через розміщення Нацгвардії в місті задля "встановлення безпеки".
Коментарі (0)