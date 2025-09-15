Трамп пригрозив запровадити надзвичайний стан у Вашингтоні

Трамп заявив, що Вашингтон став "одним із найбезпечніших міст" завдяки його втручанню у підтримання порядку

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозив оголосити надзвичайний стан у Вашингтоні, якщо федеральна влада дозволить відновлення злочинності через рішення міської влади припинити співпрацю з міграційною службою. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що Вашингтон став "одним із найбезпечніших міст" завдяки його втручанню у підтримання порядку.

За його словами, федеральний уряд під його керівництвом припинив "повний кримінальний безлад", і вже за кілька тижнів столиця перетворилася "з одного з найнебезпечніших міст США в одне з найбезпечніших".

"Це місце знову процвітає, ресторани, магазини та підприємства переповнені, і вперше за десятиліття практично немає злочинності", – написав президент.

Водночас Трамп розкритикував рішення мера Мюріель Боузер припинити співпрацю поліції Вашингтона з міграційною та митною правоохоронною службою ICE у питаннях висилки й переселення "небезпечних" нелегальних іммігрантів.

"Жителі й компанії Вашингтона, округ Колумбія, не турбуйтеся. Я з вами й не допущу, щоб це сталося. Я оголошу надзвичайний стан і, за необхідності, федералізую!" – заявив Трамп.