На адміністрацію Трампа подають до суду через розгортання Нацгвардії у Вашингтоні
Влада Вашингтона подала в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через розміщення військ Національної гвардії в місті задля "встановлення безпеки". Про це повідомив генеральний прокурор округу Колумбія Браян Швалб.
"Ми подаємо до суду, щоб заблокувати незаконне розгортання військ Національної гвардії у Вашингтоні. Озброєні солдати не повинні патрулювати американських громадян на американській землі", – заявив він.
За словами прокурора, "військова окупація" округу порушує місцеву автономію та основні свободи, і цьому необхідно покласти край. Крім цього, введення Нацгвардії "пригнічує життєво важливі галузі" на кшталт ресторанів, готелів і туризму.
У позові, поданому до федерального суду, міститься прохання про ухвалення судової постанови, що забороняє розміщення на тій підставі, що воно суперечить конституції і порушує низку федеральних законів.
- 3 квітня газета The Washington Post писала, що адміністрація Трампа прагне депортувати мільйон мігрантів протягом року.
- 8 червня в Лос-Анджелесі розпочалися заворушення через імміграційні рейди після чого Трамп ввів 2000 нацгвардійців.
- 22 липня Пентагон вивів морських піхотинців із Лос-Анджелеса після протестів через депортацію мігрантів.
- 11 серпня президент США пообіцяв виселити безхатченків із Вашингтона і заявив, що може залучити для цього Нацгвардію, передає Reuters.
- 21 серпня президент США пообіцяв вийти патрулювати вулиці у Вашингтоні разом із поліцією і Нацгвардією.
