На адміністрацію Трампа подають до суду через розгортання Нацгвардії у Вашингтоні

Браян Швалб (Фото: x.com/DCAttorneyGen)

Влада Вашингтона подала в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через розміщення військ Національної гвардії в місті задля "встановлення безпеки". Про це повідомив генеральний прокурор округу Колумбія Браян Швалб.

"Ми подаємо до суду, щоб заблокувати незаконне розгортання військ Національної гвардії у Вашингтоні. Озброєні солдати не повинні патрулювати американських громадян на американській землі", – заявив він.

За словами прокурора, "військова окупація" округу порушує місцеву автономію та основні свободи, і цьому необхідно покласти край. Крім цього, введення Нацгвардії "пригнічує життєво важливі галузі" на кшталт ресторанів, готелів і туризму.

У позові, поданому до федерального суду, міститься прохання про ухвалення судової постанови, що забороняє розміщення на тій підставі, що воно суперечить конституції і порушує низку федеральних законів.