На администрацию Трампа подают в суд из-за развертывания Нацгвардии в Вашингтоне
Власти Вашингтона подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за размещения войск Национальной гвардии в городе ради "установления безопасности". Об этом сообщил генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швалб.
"Мы подаем в суд, чтобы заблокировать незаконное развертывание войск Национальной гвардии в Вашингтоне. Вооруженные солдаты не должны патрулировать американских граждан на американской земле", – заявил он.
По словам прокурора, "военная оккупация" округа нарушает местную автономию и основные свободы, и этому необходимо положить конец. Помимо этого, введение Нацгвардии "подавляет жизненно важные отрасли" вроде ресторанов, гостиниц и туризма.
В иске, поданном в федеральный суд, содержится просьба о вынесении судебного постановления, запрещающего размещение на том основании, что оно противоречит конституции и нарушает ряд федеральных законов.
- 3 апреля газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.
- 8 июня в Лос-Анджелесе начались беспорядки из-за иммиграционных рейдов, после чего Трамп ввел 2000 нацгвардейцев.
- 22 июля Пентагон вывел морских пехотинцев из Лос-Анджелеса после протестов из-за депортации мигрантов.
- 11 августа президент США пообещал выселить бездомных из Вашингтона и заявил, что может привлечь для этого Нацгвардию, передает Reuters.
- 21 августа президент США пообещал выйти патрулировать улицы в Вашингтоне вместе с полицией и Нацгвардией.
