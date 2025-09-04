На администрацию Трампа подают в суд из-за развертывания Нацгвардии в Вашингтоне

Брайан Швалб (Фото: x.com/DCAttorneyGen)

Власти Вашингтона подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за размещения войск Национальной гвардии в городе ради "установления безопасности". Об этом сообщил генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швалб.

"Мы подаем в суд, чтобы заблокировать незаконное развертывание войск Национальной гвардии в Вашингтоне. Вооруженные солдаты не должны патрулировать американских граждан на американской земле", – заявил он.

По словам прокурора, "военная оккупация" округа нарушает местную автономию и основные свободы, и этому необходимо положить конец. Помимо этого, введение Нацгвардии "подавляет жизненно важные отрасли" вроде ресторанов, гостиниц и туризма.

В иске, поданном в федеральный суд, содержится просьба о вынесении судебного постановления, запрещающего размещение на том основании, что оно противоречит конституции и нарушает ряд федеральных законов.