Трамп приказал расследовать, в каком психическом состоянии Байден руководил государством

Дональд Трамп и Джо Байден (Коллаж LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп приказал провести расследование по психическому здоровью 46-го президента США Джо Байдена во время пребывания в должности, а также возможного превышения полномочий его окружения. Трамп подозревает, что когнитивные проблемы Байдена скрывались, а решение принимали другие люди. Об этом сообщает The Hill.

Расследование должно провести советник Трампа после консультаций с генеральным прокурором Пэм Бонди.

Уполномоченное лицо должно выяснить, существует ли заговор "определенных лиц с целью ввести общественность в заблуждение по поводу психического состояния Байдена и неконституционно осуществлять полномочия и обязанности президента".

"Расследование" выяснит, знал ли [Байден], что он, черт возьми, делал", – заявил Трамп.

Расследование также рассмотрит обстоятельства, при которых Байден выполнял "многочисленные исполнительные действия" в последние годы пребывания в должности. Речь идет в первую очередь об использовании 46-м президентом авторучки – устройства, используемого для автоматического подписания документа.

"Настоящий вопрос – кто руководил автоматическим открытием, хорошо? Кто руководил автоматическим открытием? Потому что, по моему мнению, то, что было подписано, было подписано незаконно", – заявил Трамп.

Приказ о расследовании Байдена появился через два дня после того, как Министерству юстиции США было приказано расследовать превентивные помилования, которые Байден предоставил своей семье в последние дни пребывания в должности.