Трамп наказав розслідувати, в якому психічному стані Байден керував державою

Дональд Трамп і Джо Байден (Колаж LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп наказав провести розслідування щодо психічного здоров’я 46-го президента США Джо Байдена під час перебування на посаді, а також можливого перевищення повноважень його оточенням. Трамп підозрює, що когнітивні проблеми Байдена приховували, а рішення замість нього ухвалювали інші люди. Про це повідомляє The Hill.

Розслідування має провести радник Трампа після консультацій з генеральною прокуроркою Пем Бонді.

Уповноважена особа має з’ясувати, чи існує змова "певних осіб з метою ввести громадськість в оману щодо психічного стану Байдена та неконституційно здійснювати повноваження й обов’язки президента".

"Розслідування" з'ясує, чи знав [Байден], що він, чорт забирай, робив", – заявив Трамп.

Розслідування також розгляне обставини, за яких Байден виконував "численні виконавчі дії" протягом останніх років перебування на посаді. Йдеться насамперед про використання 46-м президентом авторучки – пристрою для автоматичного підписання документа.

"Справжнє питання – хто керував автоматичним підписанням? Тому що, на мою думку, те, що було підписано, було підписано незаконно", – заявив Трамп

Наказ про розслідування щодо Байдена з'явився через два дні після того, як Міністерству юстиції США було наказано розслідувати превентивні помилування, які Байден надав своїй родині в останні дні перебування на посаді.