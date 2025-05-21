У Байдена заперечили приховування онкології під час президентства

Днями Дональд Трамп припустив, що діагноз його попередника приховувався від громадськості

Джо Байден (Фото: Kenny Holston/EPA)

46-му президенту Сполучених Штатів Джо Байдену діагностували рак передміхурової залози лише минулого тижня. Про це повідомив речник Байдена Кріс Мігер у коментарі The New York Times.

Таким чином Мігер заперечив припущення чинного американського президента Дональда Трампа про приховування хвороби.

Речник розповів, що останній відомий тест Байдена на рівень антигену (PSA), що є стандартом для виявлення раку простати, провели ще у 2014 році, коли йому було 71 чи 72 роки.

Нові дані допомагають внести деяку ясність в історію хвороби Байдена, але вони, як і раніше, не дають прямої відповіді на питання, чому він не проходив регулярні обстеження на рак простати протягом усього свого президентства, зазначили журналісти.

На запитання про те, чому 46-й президент США не проходив регулярний скринінг, Мігер не відповів. Лікар Байдена у Білому домі Кевін О’Коннор теж не відповів на запит NYT про коментар.

У матеріалі зазначається, що 78-річний Трамп регулярно проходить відповідне обстеження. Його останній тест минулого місяця показав нормальні результати.

Медіа нагадало, що у понеділок Трамп припустив, що діагноз Байдена приховувався від громадськості, і поставив під сумнів, чому лікарям знадобилося так багато часу, щоб його виявити.