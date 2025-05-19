"Рак торкається нас усіх". Байден уперше відреагував на новину про своє захворювання

Джо та Джилл Байден (Фото: JoeBiden/Х)

46-й президент США Джо Байден у дописі на платформі X відреагував на повідомлення у медіа щодо діагностованого у нього раку простати. Політик подякував людям за підтримку.

Байден опублікував фото з дружиною Джилл та написав: "Рак торкається всіх нас".

"Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо в місцях, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що підтримуєте нас з любов'ю", – додав 46-й американський президент.

Напередодні газета The New York Times, посилаючись на речника Байдена, повідомила, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили "невеликий вузол" на простаті Байдена, котрий вимагав "подальшої оцінки".

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що "засмучений" звісткою про хворобу свого попередника.

"Ми з Меланією засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші й найкращі побажання Джилл і родині, а також бажаємо Джо швидкого та успішного одужання", – написав він у Truth Social.