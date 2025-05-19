"Рак касается нас всех". Байден впервые отреагировал на новость о своем заболевании

Джо и Джилл Байден (Фото: JoeBiden/Х)

46-й президент США Джо Байден в сообщении на платформе X отреагировал на сообщения в медиа о диагностированном у него раке простаты. Политик поблагодарил людей за поддержку.

Байден опубликовал фото с женой Джилл и написал: "Рак касается всех нас".

"Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что самыми сильными мы становимся в местах, где мы сломаны. Спасибо вам за то, что поддерживаете нас с любовью", – добавил 46-й американский президент.

Накануне газета The New York Times, ссылаясь на спикера Байдена, сообщила, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили "небольшой узел" на простате Байдена, который требовал "дальнейшей оценки".

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что "расстроен" известием о болезни своего предшественника.

"Мы с Меланией расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и лучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо скорого и успешного выздоровления", – написал он в Truth Social.