У Байдена обнаружили рак простаты в агрессивной форме

Заболевание, похоже, чувствительно к гормонам – это позволяет его эффективно лечить, заявил пресс-секретарь экс-политика

Джо Байден (Фото: EPA)

У 46-го президента США Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты. Об этом со ссылкой на спикера бывшего политика сообщает газета The New York Times.

Диагноз поставили после того, как врачи обнаружили "небольшой узел" на простате Байдена, требовавшего "дальнейшей оценки".

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить", – рассказал спикер 46-го президента Штатов.

По словам чиновника, Байден и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами.