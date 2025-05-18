У Байдена обнаружили рак простаты в агрессивной форме
У 46-го президента США Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты. Об этом со ссылкой на спикера бывшего политика сообщает газета The New York Times.
Диагноз поставили после того, как врачи обнаружили "небольшой узел" на простате Байдена, требовавшего "дальнейшей оценки".
"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить", – рассказал спикер 46-го президента Штатов.
По словам чиновника, Байден и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами.
- 16 апреля Байден впервые после покидания Белого дома имел публичное выступление и раскритиковал политику своего преемника Трампа.
7 мая Байден обвинил Трампа в том, что тот оказывает давление на Украину в вопросе передачи территорий России для умиротворения Кремля.