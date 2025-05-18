У Байдена виявили рак простати в агресивній формі

Захворювання, схоже, є чутливим до гормонів – це дозволяє його ефективно лікувати, заявив прессекретар експолітика

Джо Байден (Фото: EPA)

У 46-го президента США Джо Байдена діагностовано агресивну форму раку простати. Про це з посиланням на речника колишнього політика повідомляє газета The New York Times.

Діагноз поставили після того, як лікарі виявили "невеликий вузол" на простаті Байдена, котрий вимагав "подальшої оцінки".

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, є чутливим до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати", – розповів речник 46-го президента Штатів.

За словами посадовця, Байден і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями.