У Байдена опровергли сокрытие онкологии во время президентства

На днях Дональд Трамп предположил, что диагноз его предшественника скрывался от общественности

Джо Байден (Фото: Kenny Holston/EPA)

46-му президенту Соединенных Штатов Джо Байдену диагностировали рак предстательной железы только на прошлой неделе. Об этом сообщил спикер Байдена Крис Мигер в комментарии The New York Times.

Таким образом Мигер опроверг предположение действующего американского президента Дональда Трампа о сокрытии болезни.

Спикер рассказал, что последний известный тест Байдена на уровень антигена (PSA), являющийся стандартом для выявления рака простаты, провели еще в 2014 году, когда ему было 71 или 72 года.

Новые данные помогают внести некоторую ясность в историю болезни Байдена, но они по-прежнему не дают прямого ответа на вопрос, почему он не проходил регулярные обследования на рак простаты на протяжении всего своего президентства, отметили журналисты.

На вопрос о том, почему 46-й президент США не проходил регулярный скрининг, Мигер не ответил. Врач Байдена в Белом доме Кевин О'Коннор тоже не ответил на запрос NYT о комментарии.

В материале отмечается, что 78-летний Трамп регулярно проходит соответствующее обследование. Его последний тест в прошлом месяце показал нормальные результаты.

Медиа напомнило, что в понедельник Трамп предположил, что диагноз Байдена скрывался от общественности, и подверг сомнению, почему врачам понадобилось так много времени, чтобы его выявить.