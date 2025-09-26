Трамп разрешил смертную казнь в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет применять смертную казнь за совершение особо тяжких преступлений в округе Колумбия (Вашингтон). Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.
"Смертная казнь является необходимой составляющей нашей системы правосудия, которая предотвращает и наказывает наиболее отвратительные преступления, часто сопровождаемые жестоким и смертельным насилием против невинных американцев", – говорится в тексте нового указа.
По словам Трампа, восстановление смертной казни было приоритетом для его администрации с начала ее работы. Он закрепил это указом о смертной казни от 20 января 2025 года.
Указ Трампа обязывает генерального прокурора и федерального прокурора округа Колумбия обеспечить выполнение законодательства о смертной казни на территории округа, а также после тщательного изучения доказательств, требовать вынесения смертного приговора.
- Во время первого срока администрация Трампа осуществила 13 федеральных казней – это больше, чем любая другая администрация за время независимости США.
- 5 марта Трамп подписал закон о смертной казни за убийство полицейских.
Комментарии (0)