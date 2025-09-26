Трамп дозволив смертну кару у Вашингтоні

Президент США наголошував, що відновлення смертної кари було пріоритетом для його адміністрації з початку її роботи

Дональд Трамп (Фото: EPA/Will Oliver)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару за скоєння особливо тяжких злочинів в окрузі Колумбія (Вашингтон). Про це йдеться на офіційному сайті Білого дому.

"Смертна кара є необхідною складовою нашої системи правосуддя, яка запобігає та карає найогидніші злочини, які часто супроводжуються жорстоким і смертельним насильством проти невинних американців", – йдеться у тексті нового указу.

За словами Трампа, відновлення смертної кари було пріоритетом для його адміністрації з початку її роботи. Він закріпив це указом про смертну кару від 20 січня 2025 року.

Указ Трампа зобов'язує генерального прокурора й федерального прокурора округу Колумбія забезпечити виконання законодавства щодо смертної кари на території округу, а також після ретельного вивчення доказів, вимагати винесення смертного вироку.