Трамп стремится запустить американских космонавтов на Марс при своем президентстве
Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп и Майк Джонсон (Фото: ЕРА/Al Drago)

47-й президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи пообещал запустить американских космонавтов на Марс.

Трамп заявил, что при его президентстве Соединенные Штаты станут страной, которая активно расширяет свои границы, строит новые города и покоряет "прекрасные горизонты", унося туда американский флаг.

"И мы будем идти за нашей явной судьбой к звездам, запуская американских астронавтов на звезды и на планету Марс. Это источник жизни великой нации, и сейчас наша нация амбициознее любой другой", – сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что "американцы – исследователи, строители, новаторы, предприниматели и первооткрыватели".

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