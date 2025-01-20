Трамп стремится запустить американских космонавтов на Марс при своем президентстве
47-й президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи пообещал запустить американских космонавтов на Марс.
Трамп заявил, что при его президентстве Соединенные Штаты станут страной, которая активно расширяет свои границы, строит новые города и покоряет "прекрасные горизонты", унося туда американский флаг.
"И мы будем идти за нашей явной судьбой к звездам, запуская американских астронавтов на звезды и на планету Марс. Это источник жизни великой нации, и сейчас наша нация амбициознее любой другой", – сказал он.
Американский лидер подчеркнул, что "американцы – исследователи, строители, новаторы, предприниматели и первооткрыватели".
- В речи Трамп также анонсировал подписание "исторических" указов. В частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Также Трамп намерен признать международные картели террористическими организациями.
- Он пообещал создать в стране "самую сильную армию", а также "завершить старые и не начинать новые войны в мире". В то же время о российско-украинской войне прямо не упомянул.
- Кроме того, Трамп объявил, что в Соединенных Штатах будет введена политика, которой будут признаваться только два гендера – мужчина и женщина.