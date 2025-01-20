Трамп прагне запустити американських космонавтів на Марс за свого президентства

"Ми будемо йти за нашою явною долею до зірок, запускаючи американських астронавтів на зірки й на планету Марс", – сказав 47-й президент США

Джей Ді Венс, Дональд Трамп та Майк Джонсон (Фото: ЕРА/Al Drago)

47-й президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові пообіцяв запустити американських космонавтів на Марс.

Трамп заявив, що за його президентства Сполучені Штати стануть країною, яка активно розширює свої кордони, будує нові міста та підкорює "чудові горизонти", несучи туди американський прапор.

"І ми будемо йти за нашою явною долею до зірок, запускаючи американських астронавтів на зірки й на планету Марс. Це джерело життя великої нації, і зараз наша нація амбітніша за будь-яку іншу", – сказав він.

Американський лідер наголосив, що "американці — дослідники, будівельники, новатори, підприємці та першовідкривачі".

У промові Трамп також анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

Він пообіцяв створити у країні "найсильнішу армію", а також "завершити старі й не починати нові війни у світі". Водночас про російсько-українську війну прямо не згадав.

Крім того, Трамп оголосив, що у Сполучених Штатах буде запроваджено політику, якою визнаватимуться тільки два гендери – чоловік та жінка.