Трамп прагне запустити американських космонавтів на Марс за свого президентства
Джей Ді Венс, Дональд Трамп та Майк Джонсон (Фото: ЕРА/Al Drago)

47-й президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові пообіцяв запустити американських космонавтів на Марс.

Трамп заявив, що за його президентства Сполучені Штати стануть країною, яка активно розширює свої кордони, будує нові міста та підкорює "чудові горизонти", несучи туди американський прапор.

"І ми будемо йти за нашою явною долею до зірок, запускаючи американських астронавтів на зірки й на планету Марс. Це джерело життя великої нації, і зараз наша нація амбітніша за будь-яку іншу", – сказав він.

Американський лідер наголосив, що "американці — дослідники, будівельники, новатори, підприємці та першовідкривачі".

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