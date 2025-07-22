Трамп в "недалеком будущем" рассматривает визит в Китай после приглашения Си Цзиньпина

Как ранее сообщала The Times, поездка может состояться уже в сентябре

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа в Китай. Как сообщил американский президент на брифинге с лидером Филиппин, он не исключает такой встречи.

"Председатель Си пригласил меня в Китай, и мы, вероятно, сделаем это в недалеком будущем, немного позже, но не слишком далеко", – заявил Трамп.

Американский президент отметил, что его многие приглашали и он намерен принять решение по этим вопросам "довольно скоро".

Как сообщили Reuters два человека, знакомые с планами, помощники лидеров двух стран обсудили возможную встречу лидеров во время поездки президента США в Азию в конце 2025 года.

В то же время британская газета The Times предполагала, что Си Цзиньпин может пригласить Трампа в Китай на годовщину окончания Второй мировой войны 3 сентября. Российский диктатор Владимир Путин уже принял приглашение на это событие, и встреча с Трампом не исключается.