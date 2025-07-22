Трамп в "недалеком будущем" рассматривает визит в Китай после приглашения Си Цзиньпина
Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа в Китай. Как сообщил американский президент на брифинге с лидером Филиппин, он не исключает такой встречи.
"Председатель Си пригласил меня в Китай, и мы, вероятно, сделаем это в недалеком будущем, немного позже, но не слишком далеко", – заявил Трамп.
Американский президент отметил, что его многие приглашали и он намерен принять решение по этим вопросам "довольно скоро".
Как сообщили Reuters два человека, знакомые с планами, помощники лидеров двух стран обсудили возможную встречу лидеров во время поездки президента США в Азию в конце 2025 года.
В то же время британская газета The Times предполагала, что Си Цзиньпин может пригласить Трампа в Китай на годовщину окончания Второй мировой войны 3 сентября. Российский диктатор Владимир Путин уже принял приглашение на это событие, и встреча с Трампом не исключается.
- 18 июля Китай призвал ЕС отменить санкции против России, которые затрагивают его интересы.
- 20 июля экс-министр иностранных дел Павел Климкин на YouTube-канале LIGA.net предположил, что встреча Трампа, Си и Путина возможна, но наброситься на главу США не получится.
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